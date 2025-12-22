¿Cuál usará Checo? Revelados los números para la F1 2026
Aunque el año apenas nos regala un par de semanas más, ya se vive con entusiasmo la expectación por la nueva temporada.
Se avecinan novedades con algunos debutantes y el regreso de pilotos consolidados. La FIA ha dado a conocer la lista completa de pilotos para la temporada 2026, junto a sus respectivos números de salida.
Max Verstappen competía estos últimos cuatro años con el número 1. Sin embargo, al quedar subcampeón en 2025 no podrá conservarlo. Por ello, el campeón Lando Norris tomará ese dígito y su McLaren lucirá el número 1 en la parrilla.
Checo Pérez estará de regreso con su habitual número 11, mientras que Franco Colapinto, Carlos Sainz y Fernando Alonso mantendrán sus mismos números de monoplaza.
Con respecto a Lewis Hamilton y Andrea Kimi Antonelli, ambos también usarán los mismos numerales que tuvieron sus autos la temporada anterior.
¿Cuáles serán los números de los pilotos de F1 2026?
- 1. Lando Norris #1
- 2. Max Verstappen #3
- 3. Óscar Piastri #81
- 4. George Russell #63
- 5. Charles Leclerc #16
- 6. Lewis Hamilton #44
- 7. Andrea Kimi Antonelli #12
- 8. Alexander Albon #23
- 9. Carlos Sainz #55
- 10. Fernando Alonso #14
- 11. Isack Hadjar #6
- 12. Nico Hülkenberg #27
- 13. Oliver Bearman #87
- 14. Liam Lawson #30
- 15. Esteban Ocon #31
- 16. Lance Stroll #18
- 17. Arvind Lindblad #41
- 18. Pierre Gasly #10
- 19. Gabriel Bortoleto #5
- 20. Franco Colapinto #43
- 21. Sergio Pérez #11
- 22. Valtteri Bottas #77
