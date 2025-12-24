¿Tener a Checo de regreso? REVELADO el deseo navideño de Verstappen

Max Verstappen ha revelado el que le gustaría fuera su deseo de regalo navideño en la Fórmula 1, y para ello podría estar involucrado Checo Pérez

Max Verstappen no quiere repetir una carrera llamativa de Fórmula 1 al estilo de Las Vegas durante la Navidad. Tras lo vivido este año, es comprensible por qué no se siente entusiasmado con la idea.

Numerosos países –entre ellos Tailandia, Ruanda y Sudáfrica– se pelean un lugar en el calendario de la F1, pero el cuadruplicado campeón mundial no ha quedado impresionado con ninguno de ellos. En Las Vegas le consultaron cuál sería su ubicación ideal en la parrilla, aunque, como suele decirse, si buscas una respuesta seria, mejor no preguntar a Max Verstappen.

Durante una conferencia de prensa, un periodista le preguntó: "Si dependiera de ti, ¿cuál sería el próximo destino insólito para celebrar un Gran Premio de Fórmula 1?" Sin pensarlo dos veces, contestó: "El Polo Norte. Sí."

Sin embargo, organizar un Gran Premio en el Polo Norte sería todo un reto. ¿En qué parte del reglamento se especifica una sanción por tener pingüinos en la pista? ¿Acaso Pirelli fabricará neumáticos intermedios para temperaturas bajo cero? ¿Tendrá Mercedes que invertir en tecnología térmica para mantenerse caliente en la cabina? Son demasiadas incógnitas.

Parece que a Max no se le ocurrieron los aspectos prácticos, ¡qué típico! Esto solo supone más trabajo para la FIA en plena temporada navideña.

Si buscas una respuesta seria, pregunta a George

Russell, siempre puntual en sus declaraciones, ofreció una respuesta seria, aunque algo predecible. "Londres, supongo. Nadie imagina una carrera callejera en Londres, del mismo modo que es difícil concebir una en Las Vegas. Así que me encantaría ver esa propuesta", afirmó.

Esa idea, sin duda, supera con creces la propuesta de un Gran Premio en King's Lynn. Fernando Alonso, también presente, se dejó llevar por el espíritu navideño y pidió otra carrera en España, argumentando que Madrid y Barcelona claramente no son suficientes.

"Mi ciudad natal y mi pista de karts, ampliada un poco, serían el escenario perfecto. Es tan inimaginable que ni siquiera se lo habrían planteado; tal vez este lugar también parezca descabellado", concluyó.

