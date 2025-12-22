¡Checo tuvo la razón SIEMPRE! Exhiben nuevas prácticas cuestionables de Red Bull

La antigua estrella de Red Bull en la Fórmula 1, Pierre Gasly, reveló que vivió momentos difíciles en la escudería durante 2019, confirmando lo que posteriormente vivieron Alex Albon y Checo Pérez.

El piloto francés fue ascendido a formar parte del equipo principal junto a Max Verstappen tras la temporada 2018, luego de que Daniel Ricciardo decidiera marcharse rumbo a Renault.

Gasly había impresionado en el equipo hermano de Red Bull, lo que despertó grandes expectativas sobre su capacidad para ser un compañero a largo plazo para el holandés. Sin embargo, tras disputar únicamente 12 carreras sin lograr un podio, fue reemplazado, mientras Verstappen acumulaba tres victorias y nueve podios en la misma temporada.

El francés fue sustituido por Alex Albon para el resto del año y regresó al equipo hermano, conocido en ese entonces como Toro Rosso. Poco después, Gasly resurgió en la competición: consiguió su primer podio en Brasil y, un año más tarde, alcanzó la victoria en el Gran Premio de Italia.

Al quedar claro que no recibiría una segunda oportunidad en el equipo principal, Gasly decidió alejarse de la familia Red Bull y fichó por Alpine, donde continúa compitiendo. El piloto admitió en una entrevista que durante su paso por Red Bull careció del apoyo esencial.

"No voy a negarlo, fueron momentos complicados. En mi segundo año en la Fórmula 1, me faltó respaldo en un equipo enorme que ofrecía todo su apoyo a Max, y con razón, pues él obtenía resultados. Empecé trabajando con un ingeniero proveniente de la Fórmula E, sin experiencia en F1, lo que hizo que la dinámica fuera extraña", comentó Gasly en el programa F1 Off the Grid.

"Intenté adaptarme y luchar a mi manera porque quería dar lo mejor, pero mi objetivo siempre es rendir al máximo. Sabía que no podía demostrar todo mi potencial, y ni ellos ni yo estábamos conformes", agregó.

Los problemas de Red Bull para encontrar un segundo piloto

Red Bull sigue teniendo dificultades para encontrar un compañero al nivel de Verstappen. Tras la salida de Albon al terminar la temporada 2020, la escudería optó por incorporar a Sergio Pérez, ajeno al ambiente interno de Red Bull, lo que trajo cierto equilibrio.

No obstante, en su tercer año con el equipo, el rendimiento de Pérez comenzó a decaer, culminando en su salida al cierre de la temporada 2024.

En busca de solución, la escudería ha apostado por Liam Lawson y Yuki Tsunoda, aunque ambos han enfrentado serias dificultades.

El piloto japonés ya ha sido sustituido por Isack Hadjar para la temporada 2026. Ahora queda por ver si Hadjar logrará consolidarse en el asiento del equipo principal y si Verstappen continuará compitiendo a su lado más allá de 2026.

