Sergio Pérez recibió una amenaza directa por su asiento en Cadillac para el futuro cercano.

La cuenta oficial de la Fórmula 2 compartió una imagen de Colton Herta de cara a la participación del estadounidense en 2026; sin embargo, el post llamó la atención por el mensaje que contenía.

Esto dice la publicación: "Colton Herta se une a la parrilla después de siete temporadas completas en IndyCar con la ambición de conseguir un asiento en F1 con CadillacF1", escribieron.

Un reflejo de que Herta podría estar siendo impulsado desde fuera de la categoría para posicionarlo de la mejor manera en caso de que Valtteri Bottas o Pérez no rindan como se espera.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

