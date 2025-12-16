OFICIAL: Cadillac confirma el anuncio más esperado por Checo Pérez

Cadillac hizo oficial una de las noticias más esperadas por Sergio Pérez para la temporada 2026 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por The Race, Graeme Lowdon confirmó el paso de la escudería: "Pasar el crash test de la FIA a principios de diciembre es algo de lo que creo que el grupo de diseño dentro del equipo de Fórmula 1 de Cadillac puede estar realmente orgulloso.

"Si nos fijamos en los desafíos de diseño en la nueva fórmula, con el peso del automóvil significativamente reducido, estas pruebas se vuelven efectivamente cada vez más estrictas en comparación, porque estás apuntando a una masa general de automóvil más baja.

"Así que para que cualquier equipo los apruebe, creo que es un hito. Para nosotros, es más porque no tenemos años y años y años de experiencia basada en el equipo en el diseño de estos componentes", declaró el jefe de equipo.

¿Cuánto ganará Checo Pérez en Cadillac?

Sergio Pérez está de regreso en la Fórmula 1 y ahora ha surgido información acerca del salario que tendrá el mexicano en Cadillac. De acuerdo con reportes recientes, el corredor nacido en Jalisco percibirá una importante cifra con la escudería estadounidense: "PlanetF1.com ha sabido que Pérez ha firmado un contrato plurianual con Cadillac.

"Además, se sugiere que tiene un salario base cercano a los 10 millones de dólares, un contrato que supuestamente equivale a su anterior contrato con Red Bull.Según se informa, el piloto también recibirá bonificaciones por sus resultados, como posiciones en el campeonato, podios y victorias, y sus ingresos se verán incrementados por un porcentaje de las ventas de mercancía oficial.

"Esto supone una gran ventaja para Pérez, quien, según se informa, era responsable de más del 60 % de las ventas de mercancía online de Red Bull. Cadillac ha estado interesado en contratar a Pérez basándose principalmente en lo que puede ofrecer como piloto, más que en la impresionante lista de patrocinadores de la que se ha jactado en el pasado", aseguraron.

