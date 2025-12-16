F1 Hoy: Mercedes ataca a Carlos Sainz; Audi lanza novedad sobre su llegada a la Fórmula 1

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 15 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Mercedes está pensando en realizar una de las acciones que más podrían afectar el futuro de Carlos Sainz con Williams en la Fórmula 1; esto, confirmado por Toto Wolff, jefe del equipo. ::: LEER MÁS

Checo Pérez vio venir todos los problemas que se avecinaban en Red Bull con mucha más anticipación que el resto de la escudería, y ahora él ha quedado como un visionario mientras todo lo demás se derrumba. ::: LEER MÁS

El impacto psicológico que tuvo ser superado por Franco Colapinto en la carrera de la Fórmula 1 por el asiento de Alpine continúa pasando factura para Jack Doohan. ::: LEER MÁS

Helmut Marko, que pasó gran parte de su carrera en Red Bull, confesó su sorpresa al conocer que Aston Martin ha decidido nombrar a Adrian Newey como director del equipo que pilota Fernando Alonso. ::: LEER MÁS

El equipo de Audi presentará el diseño de su nuevo monoplaza el próximo 20 de enero. La marca alemana debutará esta temporada en la Fórmula 1 y ya ha confirmado que competirá bajo el nombre Audi Revolut F1 Team. ::: LEER MÁS

