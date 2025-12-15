Audi recibe una MONSTRUOSA ayuda para su llegada a la F1

El equipo de Audi presentará el diseño de su nuevo monoplaza el próximo 20 de enero. La marca alemana debutará esta temporada en la Fórmula 1 y ya ha confirmado que competirá bajo el nombre Audi Revolut F1 Team.

En 2022 se confirmó oficialmente la entrada de Audi en la Fórmula 1. Desde entonces, la empresa ha puesto todo de su parte para asegurar el éxito del proyecto.

Por ello, han contratado a Mattia Binotto, exdirector en Ferrari, quien se encargará principalmente del desarrollo de la nueva unidad de potencia. Por otro lado, Jonathan Wheatley, procedente de Red Bull, se ocupa de los asuntos directamente relacionados con el equipo.

Con la incorporación de Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto, Audi combina experiencia consolidada con el talento de la nueva generación.

Fecha de lanzamiento de Audi

El 20 de enero, el Audi Revolut F1 Team revelará la cubierta de su monoplaza en Berlín.

Aunque todavía está por verse si disfrutaremos de la nueva máquina en acción, el diseño quedará oficialmente sellado desde ese momento.

Además, la transición de Sauber a Audi ya se ha completado por completo.

El centro tecnológico ubicado en Bicester ha sido rebautizado como Audi Motorsport Technology Centre UK.

