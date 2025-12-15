El impactante daño PSICOLÓGICO que Colapinto provocó en su rival

El impacto psicológico que tuvo ser superado por Franco Colapinto en la carrera de la Fórmula 1 por el asiento de Alpine continúa pasando factura para Jack Doohan.

Doohan, ha tenido un comienzo accidentado en los días de pruebas del campeonato Super Formula en Japón.

Durante tres jornadas consecutivas, el australiano ha sufrido choques en la misma curva, lo que complica aún más su incursión en esta categoría.

Doohan dio sus primeros pasos en la Fórmula 1 con Alpine, pero tras cinco competiciones fue relevo por Franco Colapinto, quien en 2024 mostró su valía en Williams.

A pesar de que el piloto esperaba poder regresar a la máxima categoría, esa oportunidad no llegó. Mientras tanto, Alpine ha renovado el contrato con Colapinto, dejando a Doohan con la única opción del desafiante reto en la Super Formula japonesa.

Choques durante las pruebas

El nuevo desafío no se está desarrollando sin contratiempos. En tres días, el australiano ha protagonizado tres accidentes, todos en el circuito Degner Uno. Ver las imágenes. Nobuaki Adachi, director del equipo Kondo Racing para el que corre Doohan, comentó a Motorsport.com que confía en que el piloto aprenda de estas caídas: "Tanto Luke (Browning, de Williams junior) como Jack han mostrado un gran nivel. Aunque Jack ha sufrido una serie de choques, posee un enorme potencial. Suzuka es un circuito complicado en esta época del año, y estoy convencido de que realizará los ajustes necesarios para evitar repetirlo en el futuro."

Doohan ha respondido personalmente a estos contratiempos, siendo este ya su cuarto accidente en Japón.

Durante el fin de semana del Gran Premio en Japón de Fórmula 1, también se salió de la pista en la curva, situación en la que, aparentemente, se le olvidó cerrar la válvula del DRS.

Como consecuencia, su contador de derrapes en Japón ha llegado a cuatro. En Instagram, el piloto ha actualizado su foto de perfil, optando por un fondo completamente negro.

