Así fue como Checo presagió el DERRUMBE de Red Bull en la F1
Así fue como Checo presagió el DERRUMBE de Red Bull en la F1
Checo Pérez vio venir todos los problemas que se avecinaban en Red Bull con mucha más anticipación que el resto de la escudería, y ahora él ha quedado como un visionario mientras todo lo demás se derrumba.
Pérez ha revelado cuáles fueron sus últimas palabras dirigidas a Christian Horner, justo antes de abandonar Red Bull.
El piloto mexicano, que compitió durante cuatro años junto a Max Verstappen, vivió un abrupto final en su etapa en el equipo, poniendo fin a su aventura al concluir la temporada 2024.
En una entrevista con motorsport.com, Pérez repasó las difíciles condiciones en Red Bull y recordó su conversación final con Horner.
A principios de este año afirmó que “ningún piloto podría sobrevivir” en el equipo mientras Verstappen estuviera presente y controlara el desarrollo del coche. Este mensaje fue el mismo que transmitió a Horner al decidir separarse.
Relacionado: BOMBAZO: ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS de Checo Pérez!
Últimas palabras para Horner
Cuando le preguntaron cuál había sido su mensaje final para Horner, Pérez contestó: “Gracias por todo”. Poco después agregó: “Y lamento mucho lo que va a costar a todos los que se vean afectados”.
Estas palabras resumen los desafíos y las condiciones tan exigentes que él y los demás pilotos enfrentaron en el equipo. Horner, por su parte, fue relevado de su cargo como jefe del equipo Red Bull Racing unos meses más tarde.
Pérez tuvo que pasar la temporada actual en la banca, pero ya ha firmado contrato con el nuevo equipo de Cadillac para el próximo año. A pesar del difícil desenlace en Red Bull, el mexicano mira hacia el futuro con optimismo.
“Lo que sucedió en Red Bull fue, al final, lo mejor que me pudo pasar”, afirmó, destacando además que adaptarse constantemente al estilo de conducción de Verstappen y enfrentar un ambiente tan exigente supuso un reto para todos los pilotos.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Togninalli sobre Hamilton: "La relación es mejor de lo que parece"
- hace 42 minutos
El impactante daño PSICOLÓGICO que Colapinto provocó en su rival
- hace 54 minutos
Audi recibe una MONSTRUOSA ayuda para su llegada a la F1
- hace 55 minutos
Así fue como Checo presagió el DERRUMBE de Red Bull en la F1
- 1 hour ago
La DRÁSTICA medida de Mercedes por miedo ante Sainz y Williams
- 2 hours ago
F1 Hoy: Lando Norris es tachado de cobarde; Exponen ataques sistemáticos a Checo Pérez
- Hoy 12:00
Más leído
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre