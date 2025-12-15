Así fue como Checo presagió el DERRUMBE de Red Bull en la F1

Checo Pérez vio venir todos los problemas que se avecinaban en Red Bull con mucha más anticipación que el resto de la escudería, y ahora él ha quedado como un visionario mientras todo lo demás se derrumba.

Pérez ha revelado cuáles fueron sus últimas palabras dirigidas a Christian Horner, justo antes de abandonar Red Bull.

El piloto mexicano, que compitió durante cuatro años junto a Max Verstappen, vivió un abrupto final en su etapa en el equipo, poniendo fin a su aventura al concluir la temporada 2024.

En una entrevista con motorsport.com, Pérez repasó las difíciles condiciones en Red Bull y recordó su conversación final con Horner.

A principios de este año afirmó que “ningún piloto podría sobrevivir” en el equipo mientras Verstappen estuviera presente y controlara el desarrollo del coche. Este mensaje fue el mismo que transmitió a Horner al decidir separarse.

Últimas palabras para Horner

Cuando le preguntaron cuál había sido su mensaje final para Horner, Pérez contestó: “Gracias por todo”. Poco después agregó: “Y lamento mucho lo que va a costar a todos los que se vean afectados”.

Estas palabras resumen los desafíos y las condiciones tan exigentes que él y los demás pilotos enfrentaron en el equipo. Horner, por su parte, fue relevado de su cargo como jefe del equipo Red Bull Racing unos meses más tarde.

Pérez tuvo que pasar la temporada actual en la banca, pero ya ha firmado contrato con el nuevo equipo de Cadillac para el próximo año. A pesar del difícil desenlace en Red Bull, el mexicano mira hacia el futuro con optimismo.

“Lo que sucedió en Red Bull fue, al final, lo mejor que me pudo pasar”, afirmó, destacando además que adaptarse constantemente al estilo de conducción de Verstappen y enfrentar un ambiente tan exigente supuso un reto para todos los pilotos.

