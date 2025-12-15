La DRÁSTICA medida de Mercedes por miedo ante Sainz y Williams

Mercedes está pensando en realizar una de las acciones que más podrían afectar el futuro de Carlos Sainz con Williams en la Fórmula 1; esto, confirmado por Toto Wolff, jefe del equipo.

Wolff ha admitido que Mercedes está evaluando reducir el número de equipos clientes a los que suministra motores en la F1. A partir de 2026, Mercedes proporcionará unidades de potencia a McLaren, Alpine y Williams, con contratos que les permitirán usar sus motores hasta 2030. Sin embargo, tras una conversación reciente con el presidente de Mercedes, Ola Kallenius, Wolff reveló que están estudiando disminuir la cantidad de equipos a los que abastecen. Esto podría hacer que nombres como McLaren, Alpine o Williams se vean afectados. “En nuestras conversaciones con Ola hemos concluido que en el próximo ciclo reduciremos la cantidad de equipos a los que proveemos,” comentó Wolff en F1 Beyond the Grid. “Todo dependerá de las nuevas normas. ¿Serán realmente sencillas o se complicarán? Tenemos que ver qué ganamos al suministrar motores a más equipos, sobre todo cuando eso implica definir ciertos diseños con antelación.” “Si consideramos a Honda actuando por su cuenta, serían cuatro o cinco equipos, lo que implicaría mayores tiempos de desarrollo y ciclos de producción más largos. En definitiva, en el futuro no seremos cuatro, sino incluso menos.”

¿Cómo cambiarán los motores de la F1 en 2026?

Las nuevas normas para la F1 en 2026 introducirán unidades de potencia completamente renovadas, con una combinación equilibrada de energía eléctrica y motores de combustión interna al 50-50. Aunque se mantendrán los motores V6 turbo de 1.6 litros, introducidos en 2014, el reglamento híbrido permitió a Mercedes dominar los tres primeros años bajo ese sistema. Mercedes contará con la mayor presencia de unidades de potencia en 2026, suministrando a cuatro equipos en total y superando a sus rivales: Ferrari (tres), Red Bull-Ford (dos), Honda (uno) y Audi (uno). En las últimas dos temporadas, el equipo cliente McLaren ha superado a Mercedes, consiguiendo campeonatos de constructores consecutivos y el primer título de pilotos desde 2008, todo con motores Mercedes. Cuando McLaren se alzó con el título de constructores en 2025 en Singapur, Wolff comentó a Sky Sports: “Si no somos nosotros capaces de ganar el campeonato, un McLaren equipado con un motor Mercedes demuestra que nuestro apartado de potencia sigue siendo de primer nivel. A pesar de nuestras debilidades en otros aspectos, el motor nunca ha sido uno de ellos. Por eso, un McLaren-Mercedes como campeón es algo que nos llena de orgullo.”

