Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados

GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS

Helmut Marko se despide de Red Bull Racing tras años de lealtad, en medio de una etapa llena de controversia, y demuestra la toxicidad a la cual tuvo que sobrevivir Checo Pérez. ::: LEER MÁS

La salida de Helmut Marko de Red Bull ha destapado muchos trapos sucios del equipo, especialmente uno en donde hubo insultos y comentarios xenófobos en contra de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: URGENTE - ¡FIA frena el plan para REEMPLAZARLO en Cadillac! ::: LEER MÁS

Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS del mexicano! ::: LEER MÁS

