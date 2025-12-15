Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados
Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados
GPFans te presenta las notas más interesantes sobre Sergio Pérez de este domingo 14 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor. ::: LEER MÁS
Helmut Marko se despide de Red Bull Racing tras años de lealtad, en medio de una etapa llena de controversia, y demuestra la toxicidad a la cual tuvo que sobrevivir Checo Pérez. ::: LEER MÁS
La salida de Helmut Marko de Red Bull ha destapado muchos trapos sucios del equipo, especialmente uno en donde hubo insultos y comentarios xenófobos en contra de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: URGENTE - ¡FIA frena el plan para REEMPLAZARLO en Cadillac! ::: LEER MÁS
Checo Pérez Hoy: BOMBAZO - ¡Helmut Marko SIGUE LOS PASOS del mexicano! ::: LEER MÁS
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Checo Pérez Hoy: Miedo de él en Red Bull; Helmut Marko revela ataques planeados
- 1 hour ago
Franco Colapinto Hoy: Se planta contra la FIA; Mercedes le da golpe bajo
- 3 hours ago
Mercedes prepara golpe BAJÍSIMO contra Colapinto y Alpine
- 3 hours ago
REVELADO: El mayor TORMENTO de la carrera de Hamilton en la F1
- Ayer 22:00
¡Todo o NADA! Aquí es cuando Ferrari sabrá si serán competitivos o humillados en la F1
- Ayer 21:13
¡Adiós a la tradición! Ferrari recibe IRRESISTIBLE oferta de venta
- Ayer 20:50
Más leído
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- 3 diciembre
Checo Pérez, OBLIGADO a PAGAR para correr en la F1 2026
- 13 diciembre
IMPACTANTE: Norris organiza salvaje fiesta de festejo por su campeonato
- 10 diciembre
Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
- 12 diciembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona
- 7 diciembre