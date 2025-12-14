Helmut Marko revela el INFIERNO que tuvo que aguantar Checo en Red Bull
Helmut Marko revela el INFIERNO que tuvo que aguantar Checo en Red Bull
Helmut Marko se despide de Red Bull Racing tras años de lealtad, en medio de una etapa llena de controversia, y demuestra la toxicidad a la cual tuvo que sobrevivir Checo Pérez.
La salida de Christian Horner, que había generado numerosos problemas internos, fue uno de los catalizadores. Ahora, el austriaco decide abrir de una vez por todas la caja de Pandora.
Al terminar la temporada 2025, Marko ya dejaba entrever dudas sobre su futuro a pesar de contar aún con un contrato vigente. "¿Nos veremos el próximo año? Tendremos conversaciones internas sin prisas. En los tiempos del fundador Dietrich Mateschitz, ni siquiera tenía contrato. Para mí, lo esencial es sentirme cómodo", declaró tras la última carrera.
Estas palabras encendieron una avalancha de rumores que, pocos días después, se confirmaron con su salida definitiva.
Relacionado: Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026
Chalerm Yoovidhya
Con ello, se suma al grupo de veteranos que abandonan el equipo, ya que Horner había sido despedido a comienzos de este año. Nunca se esclareció del todo la versión real tras su salida, al menos según Marko, que ahora quiere cambiar ese rumbo.
En declaraciones a De Telegraaf comentó: "Así lo ha pintado siempre la prensa, pero nada fue personal. Junto a Didi (Dietrich Mateschitz, fallecido fundador de Red Bull) di vida a Red Bull Racing en 2005. Nombramos a Horner como jefe del equipo y yo supervisaba".
"El verdadero poder siempre residió en Austria. Recuerdo una fiesta antes del Gran Premio de Austria en 2022: Didi estaba presente, aunque en mal estado, y fue entonces cuando Christian me dijo: 'No llegará hasta fin de año.' Desde ese instante, empezó a aliarse con Chalerm Yoovidhya".
"Cuando Didi falleció, hicieron todo lo posible por tomar el control, y en nombre de 'Austria', hice lo que pude para evitarlo."
