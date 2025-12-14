Checo exhibe el MIEDO que le tenían en Red Bull

Sergio Pérez afirma que durante su etapa en Red Bull el equipo se configuró completamente en torno a Max Verstappen. El piloto mexicano recuerda diferentes momentos vividos dentro del equipo y advierte sobre la “tormenta” que esperaba al siguiente conductor.

Pérez llegó a Red Bull en 2021, pero desde el primer instante se percató de que su papel allí sería muy distinto al que desempeñaba en sus equipos anteriores, donde era el indiscutible líder.

En la escudería de las bebidas energéticas se encontró en un conjunto diseñado íntegramente para el neerlandés. “Desde el primer día supe que debíamos ser astutos”, declara el mexicano en Sport.de.

“El proyecto estaba concebido para Verstappen”. Según sus palabras, la configuración del coche se adaptaba por completo al estilo de conducción de Verstappen, lo que le impidió familiarizarse con la máquina. “Cuando llegué, hice que se pusieran nerviosos. Era consciente de que había muchos intereses en juego y que no podía ir contra el sistema”.

Sistema Verstappen

El ex piloto de Red Bull explica que el coche siempre se ajustaba en función del estilo de conducción del neerlandés, lo que complicará la experiencia para su sucesor.

“Se trata de un coche complejo que requiere ajustes constantes para adaptarse a la forma de conducir de Verstappen”, puntualiza Pérez. Además, lamenta que hoy en día los medios apenas presten atención al segundo piloto de Red Bull. “Nadie recuerda siquiera que cuentan con un segundo piloto”, afirma.

A pesar de todos los desafíos, Pérez mira con satisfacción su salida de Red Bull: “Lo que me sucedió con Red Bull fue, al final, lo mejor que me pudo pasar”. Para concluir, el piloto alaba a Verstappen y confía en el futuro brillante de su antiguo compañero: “Estoy convencido de que se convertirá en el mejor piloto de la historia del deporte; el proyecto de Red Bull está diseñado para él”.

