Marko expone al VERDADERO CULPABLE de los insultos a Checo en Red Bull

La salida de Helmut Marko de Red Bull ha destapado muchos trapos sucios del equipo, especialmente uno en donde hubo insultos y comentarios xenófobos en contra de Checo Pérez.

La relación entre Christian Horner y Helmut Marko terminó muy mal, y ahora el austriaco ha establecido que muchos comentarios en contra del piloto mexicano fueron fabricados por Horner para los medios.

Al preguntársele si la salida de Horner representaba una victoria, Marko respondió: "No. Tuvimos que actuar porque el rendimiento en pista estaba decayendo. Si hubiéramos tomado medidas antes, este año habríamos recuperado el ritmo y Max se habría coronado campeón mundial. Estoy convencido de ello, pero los últimos años con Horner estuvieron marcados por juegos sucios."

"¿Recuerdas cuando se dijo, durante la época de Sergio Pérez, que los mexicanos eran menos concentrados que los holandeses o alemanes? Eso fue inventado, probablemente por ellos".

"De igual forma, en 2024 se difundió que el desarrollo de nuestro motor iba a la zaga, lo que supuestamente iba a costarnos el patrocinio de Ford. Nunca lo afirmé; sin embargo, Horner quiso utilizarlo para suspenderme. Gracias a que Max se lanzó en Jeddah, no se pudo proceder", añade.

"Cada vez se demostró con más evidencia que Horner mentía sobre casi todo, y cuando Chalerm lo notó, decidió cambiar de estrategia."

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

