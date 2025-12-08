F1 Hoy: Max Verstappen, en deuda con Fernando Alonso; Red Bull extraña a Checo Pérez
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 7 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Max Verstappen no solo contó con el apoyo de su compañero de Red Bull Racing durante la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, sino también con la ayuda de Fernando Alonso. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso, bicampeón mundial de F1, ha revelado que verá el choque por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi, tal como lo hace el resto de nosotros, a través de la televisión, pero con una pequeña gran diferencia en pago. ::: LEER MÁS
Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026, ya que Isack Hadjar se consolida como la nueva estrella de Red Bull F1 tras tiempo de aprender de Checo Pérez. ::: LEER MÁS
El Gran Premio de Abu Dhabi entregó la última carrera de la temporada, donde Max Verstappen tuvo una última oportunidad de llevarse el campeonato de pilotos esta temporada, pero no pudo darse la combinación que necesitaba. ::: LEER MÁS
Red Bull tenía la esperanza de que Yuki Tsunoda pudiera ejecutar el rol de Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero el resultado fue simplemente catastrófico. ::: LEER MÁS
