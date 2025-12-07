¡INSÓLITO! Alonso cobrará un millón de dólares por ver el GP de Abu Dabi por televisión

Fernando Alonso, bicampeón mundial de F1, ha revelado que verá el choque por el título entre Lando Norris, Max Verstappen y Oscar Piastri en el Gran Premio de Abu Dhabi, tal como lo hace el resto de nosotros, a través de la televisión, pero con una pequeña gran diferencia en pago.

El español se clasificó en sexto puesto para este evento final y tiene la esperanza de escalar hasta un lugar entre los cinco primeros. Mientras tanto, Aston Martin lucha en el campeonato de constructores por alcanzar el sexto puesto frente a Racing Bulls en Yas Marina, posición que puede marcar la diferencia para ambos equipos.

Sin embargo, Alonso se muestra más interesado en la batalla por el liderazgo, donde los tres protagonistas arrancan en primera, segunda y tercera posición, respectivamente. Verstappen, cuatro veces campeón, parte desde la pole, aunque se encuentra 12 puntos por detrás de Norris, quien necesita solo alcanzar el podio para sellar su primer título mundial.

El piloto español comentó que planea disfrutar del duelo desde la cabina de su AMR25, aprovechando las numerosas pantallas instaladas a lo largo del circuito. A sus 44 años, Alonso cobra aproximadamente 20 millones de dólares anuales en Aston Martin, lo que se traduce en casi 1 millón por cada fin de semana de carrera. ¿Será que de algún modo le están pagando ese millón para ver la competencia en las pantallas del circuito?

«El circuito es muy sencillo», explicó Alonso a los medios tras la clasificación. «En la curva tres hay una pantalla en el centro; en la cinco, otra en el interior; en la siete, una en el exterior, y en la nueve, dos: una en la entrada y otra en la salida. Con tantas pantallas, nos espera un espectáculo de alto nivel.»

¿Quién se quedará con el título en Abu Dhabi?

Norris es el favorito para el campeonato gracias a su ventaja de puntos, aunque la habilidad de Verstappen para conseguir la pole podría tener un papel crucial. En los últimos 10 Gran Premios de Abu Dhabi, el ganador siempre ha salido desde la pole, y en una temporada donde el rendimiento de los equipos está muy equilibrado, la posición en la clasificación es clave.

Esto sitúa a Verstappen como el gran favorito para ganar la carrera, pero mientras Norris se mantenga por delante de su compañero Piastri y del piloto de Mercedes, George Russell, que parte cuarto, se sentará el título mundial. Piastri, a 16 puntos de diferencia, sigue en la lucha, aunque enfrenta un reto considerable de cara al domingo.

Lo cierto es que Alonso y el resto de los competidores disfrutarán viendo la acción desplegarse en las enormes pantallas que rematan el circuito Yas Marina. Una lástima, sin embargo, es que no podrán oír en directo el análisis de Ted Kravitz y Martin Brundle.

