¿Quién es Isack Hadjar? El ALUMNO de Checo y nuevo compañero de equipo de Verstappen

Max Verstappen tendrá un nuevo compañero en 2026, ya que Isack Hadjar se consolida como la nueva estrella de Red Bull F1 tras tiempo de aprender de Checo Pérez.

Hadjar asciende desde su posición en Racing Bulls y sustituirá a Yuki Tsunoda, quien tomó el puesto tras reemplazar a Liam Lawson en 2025. Tsunoda se retira del grid, dejando atrás una etapa que inició en 2021.

Para Hadjar, se trata de otro escalón en una ascensión vertiginosa: en su temporada de debut en la F1, consiguió subirse al podio con Racing Bulls y ayudó a su equipo a posicionarse en el sexto puesto del campeonato de pilotos.

Sorprendentemente, el piloto de 21 años lidera actualmente la clasificación por delante de Tsunoda y Lawson, a pesar de que aún no ha disputado una sola carrera con el monoplaza de Red Bull. ¿Cómo ha logrado escalar tan rápidamente hasta este nivel?

Nacido en París el 28 de septiembre de 2004, Hadjar descubrió su pasión por el automovilismo a los siete años, inspirado por la película Cars de Pixar. Inició su carrera en el karting a la edad de ocho años y, a partir de 2016, ya destacaba en algunos de los campeonatos más importantes de Francia en esta disciplina.

En 2018, el joven piloto dio el salto a las competiciones con monoplazas, participando en el Campeonato de Invierno Junior Ginetta. Las dos temporadas siguientes las pasó en el Campeonato Francés de F4, donde sumó cuatro victorias y 13 podios, lo que llamó la atención de Red Bull y le valió ser fichado como talento joven en 2022.

¿Ha conseguido Hadjar algún título?

A pesar de su ascenso meteórico, Hadjar aún no se ha adjudicado un campeonato en las categorías juveniles de monoplazas. Tras brillar en el Campeonato Regional Asiático de Fórmula y en la F3 en 2022, dio el salto a la F2 con el equipo Hitech Pulse-Eight en 2023, temporada en la que su talento se hizo evidente ante todos.

El éxito continuó en 2024, cuando obtuvo un puesto en Campos Racing tras sus destacadas actuaciones con Hitech. Durante ese año protagonizó una intensa lucha por el campeonato contra Gabriel Bortoleto, sumando cuatro victorias y quedándose a un paso del título en la última carrera. Además, actuó como piloto de pruebas para Red Bull y Racing Bulls en la F1, participando en varias sesiones de entrenamiento.

Con el final de la temporada 2024 asegurado, Hadjar fue confirmado como piloto de Racing Bulls para 2025, acumulando 51 puntos en 23 fines de semana de competición, y alcanzó su primer podio en el Gran Premio de los Países Bajos.

Sus excepcionales actuaciones como novato le han valido el ascenso definitivo a Red Bull, donde compartirá asiento con el tetracampeón Verstappen en 2026.

