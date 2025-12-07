Alonso reconoce la AYUDA por la que Verstappen tendrá que pagar en Abu Dhabi

Max Verstappen no solo contó con el apoyo de su compañero de Red Bull Racing durante la clasificación del Gran Premio de Abu Dhabi, sino también con la ayuda de Fernando Alonso.

El piloto español bromeó diciendo que le enviará una factura a Verstappen. Por su parte, Yuki Tsunoda expresó su decepción tras haberle facilitado el rebufo al holandés.

Verstappen realizó en Q2 dos vueltas seguidas con neumáticos blandos antiguos al inicio de la sesión. Durante una de esas vueltas, Alonso le proporcionó un rebufo. Ambos lograron alcanzar Q3. Mientras Verstappen se llevó la pole, Alonso terminó en la sexta posición, un mérito teniendo en cuenta la competitividad del Aston Martin.

Tsunoda también clasificó para la siguiente ronda, lo que resulta aún más destacable ya que tuvo que utilizar neumáticos desgastados tras chocar con Kimi Antonelli en el pit lane. Esta situación le permitió darle un rebufo a Verstappen en la primera vuelta de la última sesión, aunque el holandés no lo necesitaba en su segunda vuelta.

Relacionado: ¡Checo Pérez HUMILLA a Red Bull con Ferrari!

Verstappen recibe una factura de Alonso

Al responder a Viaplay sobre si era cierto que había facilitado un rebufo a Verstappen en Q2, Alonso dijo: "Sí. Verstappen me dio un rebufo en Q1 y lo volvió a hacer un par de veces en VT2 y VT3. Con eso fue acumulando unos 'créditos' que pudo aprovechar en la clasificación. Le enviaré la factura."

Related image

Tsunoda explicó que en Q3 le ofreció el rebufo a su compañero: "Sí, hacia la curva 9". Durante la segunda vuelta de Verstappen, el japonés aprovechó su oportunidad, pero se salió de los límites de la pista y no pudo registrar tiempo. "Hice una vuelta, pero aparentemente superé los límites, y por eso el tiempo no vale. El equipo ya lo ha investigado, así que no tengo mucho más que comentar", concluyó.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!