Verstappen se lleva el GP de Abu Dhabi; Norris es campeón; Ferrari decepciona

El Gran Premio de Abu Dhabi entregó la última carrera de la temporada, donde Max Verstappen tuvo una última oportunidad de llevarse el campeonato de pilotos esta temporada, pero no pudo darse la combinación que necesitaba.

Verstappen se llevó el primer lugar en la carrera en el circuito de Yas Marina, donde el podio lo completaron Oscar Piastri y Lando Norris.

El inicio fue muy conservador de parte de todos los pilotos, ya que ninguno quiso provocar un Safety Car, que pusiera en riesgo la carrera y el campeonato.

Dentro del rendimiento de los hispanos, Fernando Alonso tuvo una de sus mejores carreras de la temporada al terminar de nuevo dentro de los puntos, acabando sexto dentro de la carrera.

Por otro lado, Carlos Sainz hizo una carrera muy discreta y anónima, terminando fuera de los puntos para culminar así su primera temporada en Williams.

Franco Colapinto demostró de nuevo que está teniendo un cierre de temporada importante, corriendo a un mejor ritmo que Pierre Gasly, aunque no ha logrado sumar puntos.

Del lado de Mercedes, Antonelli no pudo terminar dentro de los puntos en la carrera, mientras que George Russell no logró poder tener un último podio del año.

En cambio, Ferrari mostró la misma tónica de toda la temporada, Charles Leclerc fue el único piloto competitivo, mientras que Lewis Hamilton se ha quedado dentro de la medianía de la parrilla.

¿Cómo terminó el Gran Premio de Abu Dhabi en 2025?

1. Max Verstappen

2. Óscar Piastri

3. Lando Norris

4. Charles Leclerc

5. George Russell

6. Fernando Alonso

7. Esteban Ocon

8. Lewis Hamilton

9. Oliver Bearman

10. Lance Stroll

11. Gabriel Bortoleto

12. Nico Hülkenberg

13. Carlos Sainz

14. Yuki Tsunoda

15. Andrea Kimi Antonelli

16. Alexander Albon

17. Isack Hadjar

18. Liam Lawson

19. Pierre Gasly

20. Franco Colapinto

