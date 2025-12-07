close global

Sergio Pérez

VIDEO: El momento en el que Verstappen y Red Bull se ARREPINTIERON de no tener a Checo

VIDEO: El momento en el que Verstappen y Red Bull se ARREPINTIERON de no tener a Checo

Nazario Assad De León
Sergio Pérez

Red Bull tenía la esperanza de que Yuki Tsunoda pudiera ejecutar el rol de Checo Pérez en el Gran Premio de Abu Dhabi, pero el resultado fue simplemente catastrófico.

En la última carrera de la temporada 2025, Max Verstappen llegaba a Abu Dhabi con la oportunidad de obtener el campeonato de pilotos, pero para eso requería que su compañero de equipo le apoyara, como sucedió en 2021 ante Lewis Hamilton.

Desafortunadamente para Red Bull y para el piloto holandés, cuando llegó el momento de la carrera en el que Tsunoda debía ejercer como 'Ministro de Defensa', no pudo estar a la altura de Checo.

Cuando Yuki debió hacer que Lando Norris se mantuviera con dificultades para rebasarle, el japonés no representó ningún obstáculo para el británico de McLaren.

Relacionado: ATENCIÓN: ¡Checo Pérez podría hacer HISTORIA con Cadillac en 2026!

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

