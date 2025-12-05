Sergio Pérez y Cadillac podrían hacer historia en la Fórmula 1 para su debut en el Campeonato Mundial 2026.

Esto es lo que opinaron en el podcast Dentro y Fuera De La Pista sobre el rendimiento del corredor mexicano en el próximo año: "A diferencia de otros casos en la historia, Cadillac no es un equipo nuevo que llega con desventaja técnica bajo regulaciones que llevan varios años en curso.

"Se debe tomar con calma, pero cuando ‘Checo’ dice que Cadillac quiere ser competitivo desde el primer día, la posibilidad es real, bajo un contexto donde Cadillac, con excepción del caso de Brawn GP, llega como el equipo con mejores condiciones para debutar en la historia de la categoría.

"Tampoco es un equipo de bajos recursos y será el primero en incursionar bajo un techo presupuestal que reduce diferencias. No es obligatorio que Cadillac sea el auto más lento de la parrilla en 2026, porque todos se enfrentan a un nuevo reglamento", comentaron.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

