Lewis Hamilton le da la RAZÓN a Checo Pérez contra Red Bull

Lewis Hamilton le dio la razón a Sergio Pérez sobre la situación que viven los pilotos que van a Red Bull.

El siete veces campeón del mundo comentó a la prensa sobre la decisión de bajar a Yuki Tsunoda de su asiento y dárselo a Isack Hadjar para 2026: "Todos sabemos lo que pasa cuando la gente va a Red Bull y el ambiente en el que te encuentras.

"Obviamente, no he estado allí, así que no puedo decirlo por experiencia, pero viéndolo desde fuera, obviamente es bastante difícil, y donde él está [en Racing Bulls], parece que tiene un ambiente realmente bueno.

"Yuki es un piloto increíble, pero todos los pilotos que van allí tienen esa experiencia general. Pero eso no significa que esos pilotos no sean geniales, claramente es algo más. Así que sólo espero que se hagan cambios que le brinden el apoyo adecuado", comentó.

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.

