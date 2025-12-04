Sergio Pérez recibió una gran noticia de Mercedes para su regreso en el Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

Simone Resta, directivo de la escudería alemana, ofreció su pronóstico sobre el rendimiento del nuevo equipo del corredor mexicano en declaraciones publicadas por Motorsport.

Esto fue lo que dijo: "Cadillac está invirtiendo mucho, contratando a mucha gente y, por lo que podemos ver desde fuera, está afrontando bien el problema. Hemos visto con equipos pequeños, como yo viví con Haas, que se puede empezar un nuevo ciclo con un equipo pequeño y lograr buenos resultados desde el principio.

"Así que no hay que subestimarlos. Será un reto, pero cualquiera puede hacerlo", apuntó el jefe técnico.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

