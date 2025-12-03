ESCÁNDALO: Checo Pérez ADVIRTIÓ que Red Bull iba a TRAICIONAR a Yuki Tsunoda
Sergio Pérez advirtió hace meses que Red Bull Racing iba a terminar traicionando a Yuki Tsunoda en un nuevo escándalo.
Diego Mejía, uno de los periodistas de habla hispana más reconocidos en el automovilismo, contó en el podcast OnlyDrivers algo que le dijo el corredor mexicano nacido en Jalisco sobre las decisiones del equipo de Max Verstappen.
Esto fue lo que dijo: “Y el siguiente es Tsunoda. Yo lo hablé con Checo y él me dijo ‘ojalá que no pongan a Yuki’ porque Checo sabe mejor que nadie", reconoció el comunicador.
¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?
Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.
Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.
Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.
Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.
Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. Tras meses de rumores, el piloto mexicano ya confirmó su regreso a la máxima categoría con Cadillac.
