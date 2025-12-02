ESCÁNDALO: Yuki Tsunoda IGNORA a Checo Pérez de forma descarada
ESCÁNDALO: Yuki Tsunoda IGNORA a Checo Pérez de forma descarada
Yuki Tsunoda ha despertado un nuevo escándalo en redes sociales al ignorar a Sergio Pérez cuando habló de su rendimiento al lado de Max Verstappen.
Entrevistado por los medios de comunicación luego del pasado Gran Premio de Qatar, el corredor japonés comentó lo siguiente sobre su diferencia con su compañero de equipo.
"En las últimas carreras, el equipo me ha brindado un apoyo incondicional y he podido pilotar el mismo coche. En cuanto pude pilotar el mismo coche, pude rodar a menos de 0,2 segundos de Max.
"Desde Las Vegas, de la FP1 a la FP3, y esta vez también, hubo momentos en los que pude rodar a mayor velocidad que él durante algunas vueltas. No recuerdo haber visto a un piloto en los últimos años que fuera capaz de mantener de forma constante ese ritmo, así que es fantástico haberme unido a mitad de temporada y haber llegado tan lejos", señaló.
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
