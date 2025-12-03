F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz obtuvo un heroico podio para Williams en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, eso quedó cerca de no suceder por un motivo muy particular. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ya comienza a ver cómo toma forma su temporada 2026 con Aston Martin y hay una fecha crítica para ello en el calendario que ya se conoce. ::: LEER MÁS

Red Bull ha entendido el gran error que cometieron al dejar ir a Checo Pérez para esta temporada, y por ello, han elegido al protegido del mexicano para tomar su lugar en la temporada 2026 junto a Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Alpine ha anunciado en sus redes sociales –al parecer– que el lanzamiento de la temporada 2026 de Fórmula 1 se celebrará en Barcelona el 23 de enero con Franco Colapinto y Pierre Gasly. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Cadillac tienen preparada una impactante sorpresa para 2026: presentará su nueva imagen durante el Super Bowl del próximo año. ::: LEER MÁS

