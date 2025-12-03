close global

Welcome to GPFans

CHOOSE YOUR COUNTRY

  • NL
  • GB
  • IT
  • ES-MX
  • US
  • ES-MX

¿Eres un fan? Sigue GPFans

Edición

NL GB IT ES-MX US
﻿
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto

F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz obtuvo un heroico podio para Williams en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, eso quedó cerca de no suceder por un motivo muy particular. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ya comienza a ver cómo toma forma su temporada 2026 con Aston Martin y hay una fecha crítica para ello en el calendario que ya se conoce. ::: LEER MÁS

Red Bull ha entendido el gran error que cometieron al dejar ir a Checo Pérez para esta temporada, y por ello, han elegido al protegido del mexicano para tomar su lugar en la temporada 2026 junto a Max Verstappen. ::: LEER MÁS

Alpine ha anunciado en sus redes sociales –al parecer– que el lanzamiento de la temporada 2026 de Fórmula 1 se celebrará en Barcelona el 23 de enero con Franco Colapinto y Pierre Gasly. ::: LEER MÁS

Checo Pérez y Cadillac tienen preparada una impactante sorpresa para 2026: presentará su nueva imagen durante el Super Bowl del próximo año. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

¿Quién será campeón de la F1 en 2025?

9385 votos

Relacionado

Fórmula 1

Últimas Noticias

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
Alpine

CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!

  • hace 22 minutos
F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto
Formula 1

F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto

  • 1 hour ago
¿Sorpresa para Colapinto? Alpine anuncia una fecha MISTERIOSA
Alpine

¿Sorpresa para Colapinto? Alpine anuncia una fecha MISTERIOSA

  • 3 hours ago
Red Bull elige a PROTEGIDO de Checo para enmendar error con el mexicano
Formula 1

Red Bull elige a PROTEGIDO de Checo para enmendar error con el mexicano

  • Hoy 17:00
¿Problemas para Antonelli? Mercedes anuncia de ÚLTIMA HORA un ROBO en su sede
Mercedes

¿Problemas para Antonelli? Mercedes anuncia de ÚLTIMA HORA un ROBO en su sede

  • Hoy 16:26
ATENCIÓN: Ferrari anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi
Ferrari

ATENCIÓN: Ferrari anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi

  • Hoy 16:16
MÃ¡s noticias

Más leído

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
20.000+ views

ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz

  • 14 noviembre
 URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
10.000+ views

URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto

  • 14 noviembre
 ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
5.000+ views

ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso

  • 26 noviembre
 BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
5.000+ views

BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!

  • 18 noviembre
 Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
2.500+ views

Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar

  • 28 noviembre
 Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
2.500+ views

Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla

  • 30 noviembre

Clasificación F1

Ontdek het op Google Play
x