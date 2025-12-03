F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto
F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto
GPFans te presenta las notas más interesantes de este miércoles 3 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.
Carlos Sainz obtuvo un heroico podio para Williams en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, eso quedó cerca de no suceder por un motivo muy particular. ::: LEER MÁS
Fernando Alonso ya comienza a ver cómo toma forma su temporada 2026 con Aston Martin y hay una fecha crítica para ello en el calendario que ya se conoce. ::: LEER MÁS
Red Bull ha entendido el gran error que cometieron al dejar ir a Checo Pérez para esta temporada, y por ello, han elegido al protegido del mexicano para tomar su lugar en la temporada 2026 junto a Max Verstappen. ::: LEER MÁS
Alpine ha anunciado en sus redes sociales –al parecer– que el lanzamiento de la temporada 2026 de Fórmula 1 se celebrará en Barcelona el 23 de enero con Franco Colapinto y Pierre Gasly. ::: LEER MÁS
Checo Pérez y Cadillac tienen preparada una impactante sorpresa para 2026: presentará su nueva imagen durante el Super Bowl del próximo año. ::: LEER MÁS
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
CONFIRMADO: ¡Franco Colapinto se convierte en PILOTO PRINCIPAL de Alpine!
- hace 22 minutos
F1 Hoy: Aston Martin revela fecha crucial para Alonso; Alpine impone misterio para Colapinto
- 1 hour ago
¿Sorpresa para Colapinto? Alpine anuncia una fecha MISTERIOSA
- 3 hours ago
Red Bull elige a PROTEGIDO de Checo para enmendar error con el mexicano
- Hoy 17:00
¿Problemas para Antonelli? Mercedes anuncia de ÚLTIMA HORA un ROBO en su sede
- Hoy 16:26
ATENCIÓN: Ferrari anuncia NUEVO contrato previo al Abu Dhabi
- Hoy 16:16
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
ÚLTIMA HORA: Aston Martin anuncia NUEVO jefe para Fernando Alonso
- 26 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Horarios y canales de televisión para Qualy y Sprint del GP de Qatar
- 28 noviembre
Verstappen se lleva el GP de Qatar; Sainz, histórico; Antonelli brilla
- 30 noviembre