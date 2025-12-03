¡Ya hay fecha! Todo sobre la presentación del NUEVO Aston Martin de Alonso

Fernando Alonso ya comienza a ver cómo toma forma su temporada 2026 con Aston Martin y hay una fecha crítica para ello en el calendario que ya se conoce.

El campeonato de Fórmula 1 de 2025 ni siquiera ha terminado y ya se empieza a hablar del 2026. Aquí te presentamos un resumen de las fechas en las que las 11 escuderías presentarán sus monoplazas para la próxima temporada.

El lanzamiento de los coches es el momento clave para muchos aficionados, equipos y pilotos, marcando el verdadero inicio de la temporada tras la pausa invernal. Normalmente, todas las escuderías revelan sus coches en febrero, coincidiendo con las jornadas de pruebas en Bahréin a lo largo del mes.

Sin embargo, este año las pruebas se adelantarán y se dividirán entre dos ubicaciones, en razón de las nuevas normativas técnicas. Del 26 al 30 de enero se realizarán pruebas a puerta cerrada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, accesibles únicamente para equipos; mientras que en Bahréin la prensa podrá asistir a las sesiones programadas entre el 11 y el 13 de febrero y nuevamente entre el 18 y el 20 de febrero.

El año pasado, McLaren encendió la mecha al presentar su nuevo monoplaza el 13 de febrero, y Red Bull Racing fue la última en hacerlo, el 25 de febrero. Además, el 18 de febrero se celebró en la O2 Arena de Londres el evento en vivo F1 75. ¿Qué sorpresas nos deparará el 2026?

De entrada, Aston Martin ya ha anunciado que su monoplaza, el primero realmente diseñado por Adrian Newey, será revelado el 9 de febrero de 2026 en Arabia Saudita.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

