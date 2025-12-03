Red Bull elige a PROTEGIDO de Checo para enmendar error con el mexicano

Red Bull ha entendido el gran error que cometieron al dejar ir a Checo Pérez para esta temporada, y por ello, han elegido al protegido del mexicano para tomar su lugar en la temporada 2026 junto a Max Verstappen.

Isack Hadjar no puede esperar para iniciar su aventura con el equipo de Red Bull Racing en 2026. El piloto de 21 años mira con ilusión su ascenso y los desafíos que se avecinan. Tras conseguir su primer podio este año, considera que dar el salto a la élite es la recompensa a su esfuerzo desde su debut.

La decisión de Red Bull Racing de dejar atrás a Yuki Tsunoda tras solo un año y apostar por el joven francés refleja la confianza que el director del equipo, Laurent Mekies, tiene en él.

Mekies, que ya trabajó previamente con Hadjar en Racing Bulls, está convencido de que el piloto está listo para brillar junto a Max Verstappen. Alan Permane, jefe de Racing Bulls, también respalda este ascenso y destaca la constancia y las habilidades en pista de Hadjar.

Aprendiendo de Verstappen

Hadjar está profundamente agradecido por la oportunidad en Red Bull Racing. "Estoy deseando trabajar con los mejores y aprender de Max", afirma el joven francés, ahora preparado para este nuevo reto.

"Me alegra que el equipo confíe en mí y me brinde la oportunidad de competir al más alto nivel. Cada día me esfuerzo por mejorar y esta oportunidad es, sin duda, la recompensa por años de trabajo duro. Me siento en forma y he aprendido mucho en Racing Bulls, por lo que estoy listo para este siguiente paso."

Con su promoción a Red Bull Racing, Hadjar abre un emocionante capítulo en su incipiente carrera en Fórmula 1. El joven piloto está decidido a seguir evolucionando y a contribuir al éxito del equipo.

Su entusiasmo y determinación presagian un futuro prometedor tanto para él como para el conjunto. Sin embargo, no se oculta que el segundo asiento en Red Bull ha sido históricamente el más desafiante junto a Max Verstappen, lo que hace que sea interesante ver cómo el francés lidia con esta compleja situación.

