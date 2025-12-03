La INSÓLITA razón de la FIA que casi le quita a Sainz su podio en el GP Qatar

Carlos Sainz obtuvo un heroico podio para Williams en el Gran Premio de Qatar. Sin embargo, eso quedó cerca de no suceder por un motivo muy particular.

Williams F1 recibió una multa de la FIA tras un insólito problema con una pegatina en el suelo que detuvo la sesión de clasificación del Gran Premio de Qatar el pasado sábado.

La sesión vespertina en el Circuito Internacional Lusail se celebró después de la carrera corta disputada horas antes y estableció el orden de salida para la competición principal del domingo.

Aunque las fases Q1 y Q2 transcurrieron sin mayores incidentes, Charles Leclerc esparció gravilla sobre la pista tras sufrir una fuerte pérdida de control, mientras que Carlos Sainz salió del pit lane con un envoltorio de plástico adherido a uno de sus neumáticos.

Sainz reportó el problema inmediatamente por radio, y el equipo Williams confirmó que una pegatina se había quedado adherida al chasis del coche.

Finalmente, la pegatina se desprendió y cayó a la pista, lo que obligó a levantar la bandera roja para que los oficiales pudieran retirarla.

La clasificación se reanudó a las 22:00 hora local (AST), tras lo cual se inició una investigación por haber liberado el coche de Sainz en condiciones consideradas inseguras.

El conjunto con sede en Grove ha recibido ya el veredicto de los comisarios, que le han impuesto una multa.

La FIA anuncia el veredicto sobre Williams tras el incidente con Sainz

El coche 55 (Sainz) salió de pits con pegatinas del garaje adheridas a los neumáticos traseros, lo que infringe el artículo 34.14 c) de los Reglamentos Deportivos de la FIA para la Fórmula 1.

Al escuchar la versión del representante de Williams y revisar las pruebas en vídeo y en la radio del equipo, los comisarios determinaron que se debía sancionar al equipo con una multa de 5.000 €.

En un comunicado oficial, la FIA declaró: "El equipo informó que usaba esta pegatina desde la mitad de la temporada y que nunca antes había presentado problemas por su desprendimiento. Sin embargo, es responsabilidad del equipo asegurarse de que el coche se libere en condiciones seguras, y las imágenes muestran que el piloto tuvo serias dificultades para controlar el vehículo, lo que constituye una situación insegura."

Afortunadamente para Carlos y para Williams, este susto terminó siendo únicamente económico y pudo tener una espectacular carrera en Lusail.

