¿Sorpresa para Colapinto? Alpine anuncia una fecha MISTERIOSA

Alpine ha anunciado en sus redes sociales –al parecer– que el lanzamiento de la temporada 2026 de Fórmula 1 se celebrará en Barcelona el 23 de enero con Franco Colapinto y Pierre Gasly.

El evento se realizará justo antes de las pruebas de pretemporada, que se disputarán del 26 al 30 de enero en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Aún se desconocen muchos detalles sobre lo que se tiene preparado para ese día, aunque se espera que presenten el nuevo diseño del monoplaza.

El equipo, que en 2025 parecía destinado a terminar último en el campeonato de constructores, apuesta a las nuevas normas técnicas para dar la sorpresa. Esta prioridad en el proyecto 2026 explica en parte sus resultados menos destacados durante la presente campaña.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

