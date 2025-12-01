F1 Hoy: Fernando Alonso recibe sorpresa; Checo Pérez influye en nuevo compañero de Max Verstappen

GPFans te presenta las notas más interesantes de este lunes 1 de diciembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Qatar apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad. ::: LEER MÁS

El Gran Premio de Qatar entregó una carrera donde Max Verstappen demostró que aún puede consagrarse campeón de pilotos, especialmente gracias a la debacle sufrida por McLaren. ::: LEER MÁS

Jerome D’Ambrosio, director adjunto de Ferrari F1, fue visto en una reunión con Carlos Onoro, representante y primo del piloto Carlos Sainz. ::: LEER MÁS

Aston Martin se vio obligada a realizar un cambio de emergencia al nombrar a Adrian Newey como director del equipo de F1, tras unas presuntas tensiones internas en el liderazgo. ::: LEER MÁS

Red Bull ha encontrado una nueva víctima para el segundo asiento del equipo después de seguir sin encontrar un reemplazo de la talla de Checo Pérez. ::: LEER MÁS

