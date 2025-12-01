¿Hamilton fuera? Ferrari se REÚNE con el representante de Sainz en Qatar

Jerome D’Ambrosio, director adjunto de Ferrari F1, fue visto en una reunión con Carlos Onoro, representante y primo del piloto Carlos Sainz.

Uno de los usuarios de X compartió una imagen tomada en el paddock del Gran Premio de Qatar, en la que se le veía a D’Ambrosio fuera de la zona de hospitalidad de Ferrari mientras Onoro se unía a él en la mesa. Ver imagen en X.

Tras trabajar en el equipo durante las temporadas 2023 y 2024, D’Ambrosio siguió los pasos de Lewis Hamilton al pasar de Mercedes a Ferrari. En octubre de 2024, asumió el cargo de director adjunto y quedó a cargo de la academia de pilotos de la escudería italiana.

Carlos Onoro, primo de Sainz y sobrino de la hermana de Carlos Sainz Sr., se encarga de casi todos los aspectos externos a la pista en la vida del piloto de Williams, gestionando desde sus finanzas personales hasta los contratos.

Carlos Sainz compitió con Ferrari desde 2021 hasta finales del año pasado, cuando se anunció que Hamilton lo reemplazaría en la escudería.

Sin embargo, desde que se integró en Ferrari, Hamilton ha afrontado una campaña complicada, sin lograr subir al podio en ninguna ocasión, mientras que Sainz consiguió su primer podio con Williams, incluso por delante del campeón, en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025. Ver detalles.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

¿Volverá Sainz a Ferrari?

La reunión entre D’Ambrosio y Onoro pudo haber sido simplemente una charla amistosa, sobre todo considerando que sus periodos en Ferrari coincidieron durante un par de meses. Sin embargo, ante los resultados decepcionantes de Hamilton, no es de extrañar que algunos aficionados empiecen a especular sobre un posible regreso de Sainz.

Cabe recordar que Sainz es el último piloto en ganar un Gran Premio con Ferrari, tras su triunfo en el GP de México de 2024, lo que dio origen al tan comentado “efecto Sainz” desde que se unió a Williams.

Como es habitual, Onoro mantiene un oído muy atento a cualquier oportunidad que pueda surgir para su piloto, sin importar si finalmente decide aprovecharla o no. Por su parte, Ferrari no ha dado señales de querer sustituir a Hamilton.

El propio Sainz ha reiterado su compromiso con Williams en declaraciones a la prensa, llegando incluso a calificar al equipo de su “proyecto de vida”. En una entrevista reciente para la publicación alemana de Motorsport.com le preguntaron si volvería a Ferrari en caso de recibir una oferta, a lo que respondió: "Sí. En un futuro lejano".

Algunos expertos de Fórmula 1 también han apostado por un posible regreso de Sainz a la Scuderia. Sin embargo, ante las recientes actuaciones irregulares del Cavallino Rampante, evidenciadas por la falta de puntos de Hamilton y Leclerc en el sprint del GP de Qatar, el piloto español parece más sensato mantener su vinculación con Williams, mientras el equipo trabaja en desarrollarse hasta alcanzar el nivel de ganar carreras.

Mira los GP de la temporada en 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!