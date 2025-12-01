ÚLTIMA HORA: Revelan quien será el nuevo compañero de Verstappen en Red Bull

Red Bull ha encontrado una nueva víctima para el segundo asiento del equipo después de seguir sin encontrar un reemplazo de la talla de Checo Pérez.

Isack Hadjar se convertirá en el nuevo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull Racing, según confirman varias fuentes citadas por De Telegraaf.

El piloto franco-argelino de 21 años ocupará el puesto de Yuki Tsunoda, quien tendrá que abandonar su asiento. La decisión se tomó en una reunión de alto nivel en Red Bull, poco después de que Verstappen consiguiera la victoria en Doha.

El ascenso de Hadjar al equipo principal no ha sorprendido a nadie. Este talentoso piloto, que tuvo un debut extraordinario en Racing Bulls, brilló especialmente con un impresionante tercer puesto en Zandvoort.

Durante meses se barajaba su incorporación al equipo de carreras de Red Bull, y hoy se oficializa ese cambio. Mientras tanto, Liam Lawson se queda en Racing Bulls, donde contará con la compañía del joven de 18 años, Arvid Lindblad.

Tsunoda

Tsunoda, que fue promovido a Red Bull después de que Lawson perdiera su lugar tras dos carreras, se ve ahora perjudicado por este cambio. El piloto japonés disputará su última carrera con el equipo en Abu Dhabi y se saltará la primera sesión libre del fin de semana para ceder su asiento a un novato.

Con apenas 33 puntos en lo que va de temporada, en comparación con los 396 de Verstappen, aún no se sabe si Tsunoda continuará como piloto de reserva.

Con este movimiento, Red Bull se prepara para un nuevo comienzo de cara a la próxima temporada. Los aficionados de la Fórmula 1 esperan con expectación ver cómo esta renovación influirá en el rendimiento del equipo.

Verstappen confía en contar, desde el próximo año, con un compañero capaz de impulsarlo hacia la cima. El martes se darán a conocer oficialmente los planes, tal como adelantó Laurent Mekies el pasado domingo.

