Así marcha el campeonato de CONSTRUCTORES tras el GP de Qatar

El Gran Premio de Qatar apretó aún más la pelea por el segundo lugar del campeonato de constructores, donde aún increíblemente, Red Bull tiene oportunidad.

La carrera en Lusail significó una nueva muestra del impresionante talento de Max Verstappen que, por sí solo, está manteniendo a Red Bull en la pelea por el lugar que le sigue a McLaren.

En la carrera no hubo margen de maniobra para ninguno de los pilotos, especialmente en la arrancada de salida, ya que Verstappen se lanzó por todo y obtuvo otra victoria más en la temporada.

Mercedes cimentó su lugar en el segundo puesto, ya que Russell y Antonelli lograron un importantísimo resultado al quedar ambos en la parte superior de la parrilla.

En cambio, Ferrari dio una carrera acorde a toda la temporada, ya que Leclerc y Lewis Hamilton quedaron lejos de los mejores pilotos.

¿Cómo marcha el Campeonato de Constructores tras el GP de Qatar?

1. McLaren 800 puntos

2. Mercedes 459 puntos

3. Red Bull Racing 426 puntos

4. Ferrari 382 puntos

5. Williams 137 puntos

6. Racing Bulls 92 puntos

7. Aston Martin 80 puntos

8. Haas 73 puntos

9. Kick Sauber 68 puntos

10. Alpine 22 puntos

