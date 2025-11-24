F1 Hoy: Caos para McLaren por el GP de Las Vegas; Colapinto se molesta con Alpine

GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 23 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

El Gran Premio de Las Vegas entregó a Max Verstappen una nueva oportunidad de ponerse en plena posición para llevarse el campeonato de pilotos esta temporada. ::: LEER MÁS

Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba. ::: LEER MÁS

Flavio Briatore ha reconocido la gran parte de mala suerte que tuvieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas, donde fueron afectados. ::: LEER MÁS

Sergio Pérez sigue siendo el protagonista de las redes sociales al recordar aquella inolvidable presentación en Las Vegas en 2023 por Bruce Buffer. ::: LEER MÁS

El ambiente ya lo presagiaba, pero ahora es oficial: tras el Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris y Oscar Piastri han sido descalificados por la FIA. ::: LEER MÁS

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!