﻿
Checo explica lo más EXTRAÑO del GP de Las Vegas

Nazario Assad De León
Sergio Pérez sigue siendo el protagonista de las redes sociales al recordar aquella inolvidable presentación en Las Vegas en 2023 por Bruce Buffer.

El afamado anunciador se encargó de encender al público al introducir a los pilotos como verdaderos titanes, una experiencia que Pérez admite, dos años después, que aún lo tiene un poco desconcertado.

La Fórmula 1, bajo la dirección de Liberty Media, ha querido imprimir su sello único en cada Gran Premio.

Así, en el Gran Premio de la Ciudad de México se utiliza una versión renovada del famoso tema de entrada, y en la primera edición de Miami se contó inclusive con una escolta policial para los aspirantes al podio.

Sigo un poco confundido

En Las Vegas, fue Buffer quien ofreció una presentación inigualable, similar a la forma en que recibe a los boxeadores que están a punto de entrar al ring. 'Checo' se mostró visiblemente sorprendido y, a través de sus redes sociales, comentó: "Sigo un poco perdido".

