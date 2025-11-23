Checo explica lo más EXTRAÑO del GP de Las Vegas
Checo explica lo más EXTRAÑO del GP de Las Vegas
Sergio Pérez sigue siendo el protagonista de las redes sociales al recordar aquella inolvidable presentación en Las Vegas en 2023 por Bruce Buffer.
El afamado anunciador se encargó de encender al público al introducir a los pilotos como verdaderos titanes, una experiencia que Pérez admite, dos años después, que aún lo tiene un poco desconcertado.
La Fórmula 1, bajo la dirección de Liberty Media, ha querido imprimir su sello único en cada Gran Premio.
Así, en el Gran Premio de la Ciudad de México se utiliza una versión renovada del famoso tema de entrada, y en la primera edición de Miami se contó inclusive con una escolta policial para los aspirantes al podio.
Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA
Sigo un poco confundido
En Las Vegas, fue Buffer quien ofreció una presentación inigualable, similar a la forma en que recibe a los boxeadores que están a punto de entrar al ring. 'Checo' se mostró visiblemente sorprendido y, a través de sus redes sociales, comentó: "Sigo un poco perdido".
Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Relacionado
Últimas Noticias
VIDEO: Esta fue la INJUSTA sanción que arruinó la carrera de Antonelli en el GP de Las Vegas
- hace 12 minutos
Se completa la VENTA de Mercedes y el comprador pondrá mano inmediata en la escudería
- hace 26 minutos
Hamilton RESPONDE a las críticas de Ferrari
- hace 37 minutos
Checo explica lo más EXTRAÑO del GP de Las Vegas
- hace 58 minutos
F1 Noticias Hoy: Alonso revela temor; Sainz destapa su secreto en Las Vegas
- Ayer 13:30
Checo Noticias Hoy: Recibe pésimas noticias por parte de Colapinto
- Ayer 13:09
Más leído
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
BOMBAZO: ¡Cadillac cierra BRUTAL FICHAJE para Checo Pérez!
- 18 noviembre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- 7 noviembre