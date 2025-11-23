Briatore sale en DEFENSA de Colapinto tras terrible GP de Las Vegas

Flavio Briatore ha reconocido la gran parte de mala suerte que tuvieron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Las Vegas, donde fueron afectados.

El circuito callejero de Las Vegas entregó una carrera caótica, con show y con mucho drama, pero desafortunadamente, nada de eso fue en beneficio de Alpine, que de nuevo desde la lejanía vio cómo se desenvolvía todo.

Después de la carrera, el piloto comenzó su desahogo con los medios tras otra carrera en la que el monoplaza les ha quedado mal tanto a Colapinto como a Gasly, por lo que Briatore abordó el tema para defenderlos.

"Hoy, nuestros dos pilotos, sin tener la culpa, se vieron envueltos en un inicio de carrera caótico que provocó daños importantes en la parte trasera de ambos coches", señaló.

"La carrera de Pierre se arruinó por completo debido a una maniobra demasiado ambiciosa de otro piloto en la curva 1, lo que le provocó una gran pérdida de carga aerodinámica", agregó.

"Franco también sufrió un contacto y daños, lo que significó una dura batalla para el equipo durante toda la carrera, donde terminamos lejos de los puntos", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

