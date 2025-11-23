Colapinto ESTALLA contra el Alpine en Las Vegas

Franco Colapinto terminó muy frustrado después del Gran Premio de Las Vegas después de que el auto de nuevo no fue lo que esperaba.

El circuito callejero de Las Vegas entregó una carrera caótica, con show y con mucho drama, pero desafortunadamente, nada de eso fue en beneficio de Colapinto, que de nuevo desde la lejanía vio cómo se desenvolvía todo.

Después de la carrera, el piloto comenzó su desahogo con los medios tras otra carrera en la que el monoplaza les ha quedado mal tanto a él como a Pierre Gasly.

"La verdad fue una carrera frustrante. Toda la carrera fue muy lenta, tenía cero grip, no se podía ver el volante", expresó Franco.

"Se patinaba la parte de atrás, no sé si sean los daños que tenía, fue un desastre el auto. Estuve toda la carrera atrás, no podía doblar con freno en la entrada, cada vez que cargaba, la rueda trasera se movía. Entonces nada, una carrera mala, nada muy positivo", finalizó.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

