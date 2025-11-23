ÚLTIMA HORA: Norris y Piastri son DESCALIFICADOS del GP de Las Vegas, Verstappen sonría más que nunca

El ambiente ya lo presagiaba, pero ahora es oficial: tras el Gran Premio de Las Vegas, Lando Norris y Oscar Piastri han sido descalificados por la FIA.

Norris cruzó la línea de meta en segunda posición en el circuito de Las Vegas Strip, mientras que Piastri se declaró cuarto.

Al finalizar la carrera, Jo Bauer, jefe técnico de la FIA, se dirigió de inmediato a los pits de McLaren, una maniobra poco habitual. La escudería respondió rápidamente cerrando las puertas de sus boxes en medio de cierto desconcierto.

Pronto empezaron a circular rumores de que Norris habría finalizado con menos combustible del mínimo requerido.

Cada monoplaza debe contar con al menos 1 kilogramo de combustible para que la FIA pueda realizar las pruebas pertinentes; de lo contrario, se arriesga a una descalificación.

Sin embargo, la investigación de la Federación Internacional de Automovilismo encontró otra infracción técnica.

Descalificación para Norris y Piastri que favorece a Verstappen

El problema no radica en el combustible, sino en la placa fijada al suelo. Según informó la FIA a GPFans, "el grosor medido en el bloque de desgaste trasero fue inferior a 9 milímetros". Este incumplimiento afecta tanto a Norris como a Piastri.

Una infracción del reglamento técnico conlleva, en principio, una descalificación automática, ahora confirmada oficialmente.

Si se descalifica a Norris, Max Verstappen, ganador en Las Vegas, vería reducida su ventaja en la clasificación: no tendría un déficit de 42 puntos, sino de 24.

De esta manera, con dos carreras y un sprint por delante, Max Verstappen se encuentra en segunda posición del campeonato mundial de pilotos y con una ventaja psicológica importantísima sobre los dos pilotos de la escudería papaya.

