Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

F1 Hoy: Sainz inicia guerra contra la FIA; Colapinto es atacado por Stroll

F1 Hoy: Sainz inicia guerra contra la FIA; Colapinto es atacado por Stroll

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Lando Norris, Carlos Sainz

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 20 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez ha tomado por completo el protagonismo del Gran Premio de Las Vegas junto con Cadillac. ::: LEER MÁS

Los entrenamientos de F1 comenzarán el siguiente jueves 20 de noviembre para el Gran Premio de la temporada 2025 en Las Vegas. ::: LEER MÁS

Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz buscará ejercer su papel como directivo dentro del sindicato de pilotos de la Fórmula 1 para arreglar un asunto importante en las carreras. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha puesto en marcha las aspiraciones que tiene para los primeros días de actividades en el Gran Premio de Las Vegas. ::: LEER MÁS

Clasificación F1

