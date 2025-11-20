¿Pelea en construcción? Stroll saca los GUANTES contra Colapinto en Las Vegas
¿Pelea en construcción? Stroll saca los GUANTES contra Colapinto en Las Vegas
Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada.
Parece ser que el haber defendido a Gabriel Bortoleto y hablar sobre el estilo de conducción del piloto canadiense pegó en el orgullo de Stroll y ha sacado su versión más envalentonada para criticar al joven argentino en la rueda de prensa de Las Vegas.
"No sé, quizá esté frustrado y enfadado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. ¿Cuántos?", dijo el piloto de Aston Martin de manera irónica.
"Probablemente debería centrarse en sus propios proyectos e intentar sumar algunos puntos este año", culminó Lance.
Relacionado: URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?
Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.
De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".
Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.
Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alonso y las COMPLICADAS posibilidades para el GP de Las Vegas
- hace 14 minutos
¡Sainz inicia nueva GUERRA contra la FIA!
- 1 hour ago
¿Pelea en construcción? Stroll saca los GUANTES contra Colapinto en Las Vegas
- 2 hours ago
Horarios y canales de televisión EN VIVO para el GP de Las Vegas
- 3 hours ago
F1 Noticias Hoy: Leclerc se acerca a Aston; Hamilton hace anuncio; Advertencia de Antonelli
- Hoy 12:00
El BENEFICIO del GP de Las Vegas que ninguna carrera tiene en la F1
- Hoy 07:04
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
ÚLTIMA HORA: Williams anuncia NUEVO COMPAÑERO para Carlos Sainz
- 14 noviembre
URGENTE: Alpine prepara RADICAL cambio para Franco Colapinto
- 14 noviembre
¡Ferrari ORDENA cambios a Checo Pérez y Cadillac!
- 11 noviembre
Franco Colapinto recibe LA PEOR NOTICIA posible para 2026 con Alpine
- 12 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre