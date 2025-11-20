¿Pelea en construcción? Stroll saca los GUANTES contra Colapinto en Las Vegas

Lance Stroll ha golpeado directamente a Franco Colapinto y se ha mofado en Las Vegas de sus resultados en la temporada.

Parece ser que el haber defendido a Gabriel Bortoleto y hablar sobre el estilo de conducción del piloto canadiense pegó en el orgullo de Stroll y ha sacado su versión más envalentonada para criticar al joven argentino en la rueda de prensa de Las Vegas.

"No sé, quizá esté frustrado y enfadado con la vida. No sé cuántos puntos tiene en el campeonato. ¿Cuántos?", dijo el piloto de Aston Martin de manera irónica.

"Probablemente debería centrarse en sus propios proyectos e intentar sumar algunos puntos este año", culminó Lance.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

