Alonso y las COMPLICADAS posibilidades para el GP de Las Vegas

Fernando Alonso ha puesto en marcha las aspiraciones que tiene para los primeros días de actividades en el Gran Premio de Las Vegas.

Dentro de la rueda de prensa que inició los eventos oficiales en la Ciudad del Pecado, el español fue claro al comentar sobre lo que buscará obtener este fin de semana.

Además, por si eso fuera poco, habló sobre algunos de los aspectos que fueron problema en años anteriores y ahora deben buscar evitar.

"Esperemos llegar a la Q3. El graining fue un problema el año pasado, así que habrá que mitigarlo desde los Libres. No debe de ser divertido de pilotar en lluvia", explicó Alonso.

¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?

El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.

Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.

A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.

De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.

