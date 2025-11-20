¡Sainz inicia nueva GUERRA contra la FIA!

Carlos Sainz buscará ejercer su papel como directivo dentro del sindicato de pilotos de la Fórmula 1 para arreglar un asunto importante en las carreras.

De cara al Gran Premio de Las Vegas, Sainz tendrá una prueba muy importante con Williams, donde deberá buscar entrar de nuevo en los puntos. Sin embargo, hay un asunto más que no lo tiene tranquilo.

Las sanciones tan dispares de los comisarios a lo largo de la temporada, lo cual parece estar relacionado con algunos patrones según los involucrados. Por este motivo, habló en Las Vegas sobre la situación.

"La penalización a Oscar Piastri en Brasil es inaceptable. Es urgente hablarlo", señaló de manera contundente Carlos Sainz en la rueda de prensa en Las Vegas.

"Yo no lo entiendo. Tampoco entendí mi penalización de Zandvoort, ni la penalización que se llevó Bearman por nuestro toque en Monza, se lo dije justo después de la carrera. Ni entiendo por qué recibí yo otra sanción en Austin", agregó.

"Cada vez que hay un bloqueo, los comisarios lo interpretan como un piloto fuera de control, y eso no es así. Que haya tres comisarios fijos, con decisiones consistentes y con buen entendimiento entre todos", finalizó.

¿Por cuántos años fichó Carlos Sainz con Williams?

El lunes finalmente se anunció que Sainz continuará su carrera en la Fórmula 1 con Williams. Durante mucho tiempo, Audi parecía estar en la pole position, pero el propio Sainz no parecía ver ningún beneficio en ello.

Red Bull y Mercedes también parecieron estar mirando al español por un momento y Alpine también elogió los logros de Sainz. Al final fue Williams y Sainz dijo que lo pensó durante mucho tiempo.

Mediante un comunicado de prensa, el equipo británico dio a conocer detalles del contrato de Carlos Sainz: "Williams Racing ha anunciado hoy que Carlos Sainz completará la alineación de pilotos del equipo para la temporada 2025 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA y más allá.

"Con una década de competición en la F1 a sus espaldas, Sainz se unirá a Williams procedente de la Scuderia Ferrari con un contrato de dos años con opciones de ampliación.

"Carlos correrá junto a Alex Albon para Williams Racing en 2025 y en la nueva era de las regulaciones de la F1, ya que la formidable pareja busca liderar la misión del equipo de volver a la parte delantera de la parrilla. Seguirá compitiendo con el número 55", comentaron.

