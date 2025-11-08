Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Brasil, con Kimi Antonelli acompañándolo en la primera fila.
El británico hizo la mejor vuelta en 1:09.511, superando por 0.174 al Mercedes. Detrás del italiano llegó Charles Leclerc, seguido por Oscar Piastri, Isack Hadjar y George Russell. En el resto del Top 10, finalizaron Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg.
Fernando Alonso y Lewis Hamilton fracasaron en la clasificación al Gran Premio de Brasil tras quedar eliminados en la Q2. El piloto de Aston Martin quedó fuera por apenas 0.016 segundos de diferencia con Nico Hulkenberg, el último clasificado a la Q3. Junto al español, quedaron fuera Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz.
Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1, la diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.
GP de Brasil: Clasificación
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|Charles Leclerc
|4
|Oscar Piastri
|5
|Isack Hadjar
|6
|George Russell
|7
|Liam Lawson
|8
|Oliver Bearman
|9
|Pierre Gasly
|10
|Nico Hulkenberg
|11
|Fernando Alonso
|12
|Alexander Albon
|13
|Lewis Hamilton
|14
|Lance Stroll
|15
|Carlos Sainz
|16
|Max Verstappen
|17
|Esteban Ocon
|18
|Franco Colapinto
|19
|Yuki Tsunoda
|20
|Gabriel Bortoleto
Relacionado: FRACASO de Hamilton y Alonso en qualy del GP de Brasil
¿Qué pasó en el Sprint del GP de Brasil?
Lando Norris ganó el Sprint Race del Gran Premio de Brasil, luego de aprovechar el choque de Oscar Piastri y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.
La carrera de velocidad comenzó sin muchos movimientos, con Verstappen ganando posiciones para ponerse P5. En la vuelta 6, Franco Colapinto perdió el control de su auto y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva. Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.
En la reanudación, ya no tuvimos grandes cambios y las últimas vueltas de la carrera tuvimos dos duelos clave. La persecución de Kimi Antonelli a Norris por la victoria y, Fernando Alonso defendiéndose de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por la P5.
Al final, el Mercedes no pudo rebasar al McLaren y solamente Leclerc fue capaz de superar al bicampeón del mundo. Hamilton no pudo hacer el rebase debido a que Gabriel Bortoleto se pegó en la última vuelta y provocó la salida de una bandera amarilla.
GP de Brasil: Sprint
|Posición
|Piloto
|1
|Lando Norris
|2
|Kimi Antonelli
|3
|George Russell
|4
|Max Verstappen
|5
|Charles Leclerc
|6
|Fernando Alonso
|7
|Lewis Hamilton
|8
|Pierre Gasly
|9
|Lance Stroll
|10
|Isack Hadjar
|11
|Esteban Ocon
|12
|Oliver Bearman
|13
|Liam Lawson
|14
|Yuki Tsunoda
|15
|Carlos Sainz
|16
|Nico Hulkenberg
|17
|Alexander Albon
|18
|Gabriel Bortoleto
|19
|Franco Colapinto
|20
|Oscar Piastri
Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz
- 1 hour ago
BREAKING: Max Verstappen queda ELIMINADO en Q1 del GP de Brasil
- 2 hours ago
La duración CONFIRMADA del CONTRATO de Franco Colapinto en Alpine
- Hoy 18:00
Fernando Alonso SE BURLA de la MALA clasificación de Hamilton y Verstappen en Brasil
- hace 2 minutos
Franco Colapinto confiesa lo que ARUINÓ su fin de semana con Alpine
- hace 32 minutos
Horarios y canales de televisión para el GP de Brasil
- 1 hour ago
Más leído
INDIGNACIÓN en Europa por la RENOVACIÓN de Franco Colapinto en Alpine
- 1 noviembre
¿Qué pasara con Colapinto? Comienzan las negociaciones para la VENTA de Alpine F1
- 2 noviembre
La noticia que Franco Colapinto NO QUERÍA para la F1 2026
- 1 noviembre
F1 Hoy: Checo recibe grandes noticias de Cadillac; Alpine pone consecuencias a Colapinto
- 21 octubre
F1 Hoy: Argentina sentencia a Colapinto; Checo será parte del GP de México
- 23 octubre
Checo Pérez, Franco Colapinto y los PILOTOS CONFIRMADOS para la temporada F1 2026
- ayer 12:00