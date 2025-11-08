close global

Lando Norris is pictured in front of a composite of a Brazilian flag

Antonelli ASUSTA a Norris por la POLE en Brasil; DESASTRE de Alonso y Sainz

Aloisio Hernández

Aloisio Hernández
Lando Norris is pictured in front of a composite of a Brazilian flag

Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Brasil, con Kimi Antonelli acompañándolo en la primera fila.

El británico hizo la mejor vuelta en 1:09.511, superando por 0.174 al Mercedes. Detrás del italiano llegó Charles Leclerc, seguido por Oscar Piastri, Isack Hadjar y George Russell. En el resto del Top 10, finalizaron Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton fracasaron en la clasificación al Gran Premio de Brasil tras quedar eliminados en la Q2. El piloto de Aston Martin quedó fuera por apenas 0.016 segundos de diferencia con Nico Hulkenberg, el último clasificado a la Q3. Junto al español, quedaron fuera Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz.

Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1, la diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.

GP de Brasil: Clasificación

Posición Piloto
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3Charles Leclerc
4Oscar Piastri
5Isack Hadjar
6George Russell
7Liam Lawson
8Oliver Bearman
9Pierre Gasly
10Nico Hulkenberg
11Fernando Alonso
12Alexander Albon
13Lewis Hamilton
14Lance Stroll
15Carlos Sainz
16Max Verstappen
17Esteban Ocon
18Franco Colapinto
19Yuki Tsunoda
20Gabriel Bortoleto

¿Qué pasó en el Sprint del GP de Brasil?

Lando Norris ganó el Sprint Race del Gran Premio de Brasil, luego de aprovechar el choque de Oscar Piastri y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

La carrera de velocidad comenzó sin muchos movimientos, con Verstappen ganando posiciones para ponerse P5. En la vuelta 6, Franco Colapinto perdió el control de su auto y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva. Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.

En la reanudación, ya no tuvimos grandes cambios y las últimas vueltas de la carrera tuvimos dos duelos clave. La persecución de Kimi Antonelli a Norris por la victoria y, Fernando Alonso defendiéndose de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por la P5.

Al final, el Mercedes no pudo rebasar al McLaren y solamente Leclerc fue capaz de superar al bicampeón del mundo. Hamilton no pudo hacer el rebase debido a que Gabriel Bortoleto se pegó en la última vuelta y provocó la salida de una bandera amarilla.

GP de Brasil: Sprint

Posición Piloto
1Lando Norris
2Kimi Antonelli
3George Russell
4Max Verstappen
5Charles Leclerc
6Fernando Alonso
7Lewis Hamilton
8Pierre Gasly
9Lance Stroll
10Isack Hadjar
11Esteban Ocon
12Oliver Bearman
13Liam Lawson
14Yuki Tsunoda
15Carlos Sainz
16Nico Hulkenberg
17Alexander Albon
18Gabriel Bortoleto
19Franco Colapinto
20Oscar Piastri

