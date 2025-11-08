Lando Norris se quedó con la pole position del Gran Premio de Brasil, con Kimi Antonelli acompañándolo en la primera fila.

El británico hizo la mejor vuelta en 1:09.511, superando por 0.174 al Mercedes. Detrás del italiano llegó Charles Leclerc, seguido por Oscar Piastri, Isack Hadjar y George Russell. En el resto del Top 10, finalizaron Liam Lawson, Oliver Bearman, Pierre Gasly y Nico Hulkenberg.

Fernando Alonso y Lewis Hamilton fracasaron en la clasificación al Gran Premio de Brasil tras quedar eliminados en la Q2. El piloto de Aston Martin quedó fuera por apenas 0.016 segundos de diferencia con Nico Hulkenberg, el último clasificado a la Q3. Junto al español, quedaron fuera Alex Albon, Lewis Hamilton, Lance Stroll y Carlos Sainz.

Max Verstappen y Red Bull Racing sufrieron una doble eliminación en la Q1, la diferencia con Nico Hulkenberg, el 15º, fue de apenas 0.066 segundos. Junto al cuatro veces campeón del mundo quedaron fuera Gabriel Bortoleto, Yuki Tsunoda, Franco Colapinto y Esteban Ocon.

GP de Brasil: Clasificación

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 Charles Leclerc 4 Oscar Piastri 5 Isack Hadjar 6 George Russell 7 Liam Lawson 8 Oliver Bearman 9 Pierre Gasly 10 Nico Hulkenberg 11 Fernando Alonso 12 Alexander Albon 13 Lewis Hamilton 14 Lance Stroll 15 Carlos Sainz 16 Max Verstappen 17 Esteban Ocon 18 Franco Colapinto 19 Yuki Tsunoda 20 Gabriel Bortoleto

¿Qué pasó en el Sprint del GP de Brasil?

Lando Norris ganó el Sprint Race del Gran Premio de Brasil, luego de aprovechar el choque de Oscar Piastri y extender su ventaja en el Campeonato de Pilotos.

La carrera de velocidad comenzó sin muchos movimientos, con Verstappen ganando posiciones para ponerse P5. En la vuelta 6, Franco Colapinto perdió el control de su auto y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva. Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.

En la reanudación, ya no tuvimos grandes cambios y las últimas vueltas de la carrera tuvimos dos duelos clave. La persecución de Kimi Antonelli a Norris por la victoria y, Fernando Alonso defendiéndose de Charles Leclerc y Lewis Hamilton por la P5.

Al final, el Mercedes no pudo rebasar al McLaren y solamente Leclerc fue capaz de superar al bicampeón del mundo. Hamilton no pudo hacer el rebase debido a que Gabriel Bortoleto se pegó en la última vuelta y provocó la salida de una bandera amarilla.

GP de Brasil: Sprint

Posición Piloto 1 Lando Norris 2 Kimi Antonelli 3 George Russell 4 Max Verstappen 5 Charles Leclerc 6 Fernando Alonso 7 Lewis Hamilton 8 Pierre Gasly 9 Lance Stroll 10 Isack Hadjar 11 Esteban Ocon 12 Oliver Bearman 13 Liam Lawson 14 Yuki Tsunoda 15 Carlos Sainz 16 Nico Hulkenberg 17 Alexander Albon 18 Gabriel Bortoleto 19 Franco Colapinto 20 Oscar Piastri

