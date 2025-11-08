¡VIDEO del FUERTE choque de Franco Colapinto en el Sprint de Brasil!

Franco Colapinto chocó de forma importante durante el Sprint Race del Gran Premio de Brasil.

El corredor argentino perdió el control de su auto en la vuelta siete de la carrera de velocidad y, con condiciones de lluvia, se pegó con el muro tras no poder tomar la curva.

Junto a Franco, también se pegaron Nico Hulkenberg y Oscar Piastri, con el McLaren también quedando fuera. Ante estos incidentes, los comisarios de carrera determinaron sacar una bandera roja.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

