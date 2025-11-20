Cadillac y Checo eclipsan a toda la F1 en el GP de Las Vegas
Checo Pérez ha tomado por completo el protagonismo del Gran Premio de Las Vegas junto con Cadillac.
Aún sin siquiera debutar dentro de la Fórmula 1, Cadillac ha hecho un impacto monumental en el Gran Premio de Las Vegas este fin de semana, con Checo Pérez y Valtteri Bottas como estelares.
La llegada del undécimo equipo a las pistas viene acomapañasa de una fuerte inversión estadounidense, donde además dos pilotos fuertes solidifican el proyecto, y eso ya se nota desde esta temporada.
En una acción que eclipsó a todo lo demás relacionado a la Fórmula 1, Cadillac se apoderó de la Sphere para poner un proyección del equipo, así como de los dos pilotos con lo que alineará en la parrilla la siguiente temporada.
⚠️ ¡CHECO, VALTTERI Y CADILLAC YA APARECEN EN LA SPHERE DE LAS VEGAS!— PrimeF1 (@PrimeF1__) November 19, 2025
Aunque se espera un lleno en #LasVegasGP, la ausencia de @SChecoPerez ha impactado la venta de boletos este año, por lo que se han implementado promociones y cortesías hasta el último momento. 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/MwJIHTCuEQ
¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?
Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.
De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.
"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.
