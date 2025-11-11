close global

Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

F1 Hoy: Alonso exhibe a Aston Martin; Colapinto señala su mayor reto

F1 Hoy: Alonso exhibe a Aston Martin; Colapinto señala su mayor reto

Nazario Assad De León
Franco Colapinto, Fernando Alonso, 2024, Generic, Photoshop

GPFans te presenta las notas más interesantes de este martes 11 de noviembre de 2025 en la Fórmula 1.

Checo Pérez tiene claro que Cadillac es un equipo distinto al resto, y hay un motivo muy importante para ello, el dinero. ::: LEER MÁS

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación, y Franco Colapinto ha mostrado su agradecimiento de poder mantenerse en la categoría reina. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso ha señalado acusado de censura a Aston Martin tras un fallido Gran Premio de Brasil. ::: LEER MÁS

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 y Franco Colapinto ha abierto sus sentimientos sobre cómo se siente quitarse ese peso de incertidumbre de encima ante tanta presión. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz ha terminado muy decepcionado en Brasil, y eso es en gran medida por culpa de Williams y el monoplaza actual. ::: LEER MÁS

