¿CENSURA? Alonso deja crípticas palabras sobre Aston Martin
Fernando Alonso ha señalado acusado de censura a Aston Martin tras un fallido Gran Premio de Brasil
Después de una carrera en Interlagos donde los resultados no acompañaron al piloto español de Aston Martin, quedando muy rezagado de las principales posiciones, o siquiera para sumar puntos.
Por si eso fuera poco, parece que las cosas para Alonso con Aston Martin no están de la mejor manera, y soltó una auténtica bomba, si no a lo accidentada que fue la carrera, especialmente al inicio.
"No teníamos ritmo, sabíamos que era carrera difícil, si hacíamos lo mismo que todos acabaríamos detrás de ellos, al menos se intentó", relató Alonso.
"No puedo ser del todo sincero, pero creo que todos mejoraron al menos mejoran bastante", finalizó Fernando.
¿Hasta cuándo tiene contrato Fernando Alonso con Aston Martin?
El contrato multianual de Fernando llega cuando menos a la temporada 2026, cuando Aston Martin comenzará a trabajar en su unidad de potencia con Honda y será una oportunidad para que el asturiano evalúe si quiere seguir en la categoría, dependiendo seguramente del nivel mostrado por Aston Martin.
Por medio de los canales oficiales del equipo, Aston ha oficializado la estadía de manera prolongada del piloto español con la escudería propiedad de Lawrence Stroll.
A través de un comunicado, el equipo con sede en Silverstone dio a conocer al público que Fernando no se movería de la organización y que está para quedarse con el equipo demostrando la fe que tiene en el proyecto de la escudería británica.
De esta manera, Fernando estará por varios años más ligado a Aston Martin y no solamente para la F1, ya que el español buscará llevar al equipo al éxito en otras categorías y carreras como LeMans. Además, tampoco se descarta que asuma un rol como directivo o asesor.
