Colapinto deja claro como se siente en REALIDAD sobre Alpine

Alpine ha confirmado su alineación de pilotos para 2026 tras meses de especulación, y Franco Colapinto ha mostrado su agradecimiento de poder mantenerse en la categoría reina.

El piloto argentino ha seguido en la escudería durante esta temporada con un contrato rodante, lo que generó un intenso debate sobre si el joven de 22 años conservaría su plaza para el próximo año.

Con las nuevas regulaciones que se implementarán la próxima temporada, la estabilidad ha sido el factor determinante para que Alpine opte por mantener a su dúo de pilotos.

"Estoy muy agradecido con Flavio y todo el equipo por confiar en mí para seguir impulsando la escudería hacia adelante", explicó Colapinto.

"Desde mi debut en la Fórmula 1 supe que, dadas las circunstancias, consolidar mi lugar en este deporte sería un gran desafío", comentó el sudamericano.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

