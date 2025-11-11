Checo confiesa el aspecto que hace a Cadillac DIFERENTE al resto de equipos

Checo Pérez tiene claro que Cadillac es un equipo distinto al resto, y hay un motivo muy importante para ello, el dinero.

Cadillac se incorporará a la parrilla como el onceavo equipo de la categoría reina, en algo que muchos consideran es verse condenado al final de la parrilla, pero no parece que será el caso.

Para el piloto mexicano, Cadillac será una situación distinta a otros equipos que han buscado abrirse paso entre los gigantes.

"Normalmente, los nuevos equipos que han llegado en el pasado siempre han tenido problemas financieros y este es un equipo que viene en serio y viene a hacer las cosas de la mejor manera y a ganar", señaló Checo.

"Cadillac está aquí para grandes cosas y realmente no me importa dónde empecemos, lo que importa es la rapidez con la que podamos desarrollarnos y avanzar", finalizó el mexicano.

¿Cuántos años tiene Checo Pérez en su contrato con Cadillac?

Sergio Pérez regresó a la Fórmula 1 con Cadillac y una de las dudas más grandes de los aficionados es la duración de su contrato, esto porque podría ser su último equipo en su carrera antes del retiro.

De acuerdo con información de Diego Mejía, reconocido periodista de automovilismo, el corredor nacido en Jalisco estará bastante tiempo en las pistas: "Checo ha dicho que tiene dos años con Cadillac. Su contrato, según conozco, es un 2+1, dos con condiciones para un tercero.

"También ha dicho que piensa quedarse tanto tiempo como sea necesario para recoger los frutos y que no se pone un plazo para su último gran proyecto", informaron.

